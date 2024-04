Centro Cultural John dos Passos acolhe formação sobre uso de tecidos no folclore

No próximo sábado, dia 20 de Abril, a AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira vai realizar a formação 'À volta com os tecidos', no Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol.

A sessão, que decorrerá das 9:30 às 12:30 horas, pretende "sensibilizar para os conhecimentos técnicos necessários a uma correcta utilização dos tecidos no contexto das apresentações de folclore".

Os formadores convidados serão o professor José Joaquim Ferreira Marques e a designer de moda Francisca Inácio.

“Para compreendermos a maneira de vestir do povo e realizar reproduções de trajos do passado, seja para grupos de folclore ou para outras recriações históricas, há que ver o trajo no contexto das práticas sociais da época, que envolve várias componentes materiais e imateriais, as formas, os materiais e as técnicas de confecção. É necessário ter um especial cuidado ao nível da seleção dos materiais, dos tecidos, texturas, cores e padrões, feitios e tamanhos, acabamentos, acessórios, conforto físico e térmico, modelagem e técnicas de confecção. Apesar de termos de lidar com as condicionantes da actualidade, porque os materiais, as cores e os processos de confeccção já não são os mesmos, o papel de quem reproduz trajes do passado tem de ser consciente e responsável, para melhor representar toda esta herança cultural", realça a organização.

A AFERAM pretende, assim, dotar os responsáveis pelos grupos de folclores com mais conhecimentos e competências nesta área.

As inscrições podem ser realizadas on-line: