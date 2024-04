O ‘Rally Paper’, promovido pelo Lions Clube do Funchal, vai para a estrada no próximo sábado, dia 20 de Abril.

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, este XXII passeio tem por objectivo angariar fundos públicos, de forma a que esta organização sem fins lucrativos possa ajudar os mais necessitados.

As inscrições para o passeio podem ser feitas na sede até ao dia 16 de Abril, na Rua Imperatriz D. Amélia 84 A, no Funchal, ou através dos seguintes emails: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected].

Além do passeio, cuja partida está prevista para as 9 horas na Sede do Lions Clube, haverá um almoço no Monte Mar Palace Hotel, na Ponta Delgada.

“Será um dia onde a alegria, a animação, a confraternização e o companheirismo vão predominar”, acredita o clube.