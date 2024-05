PS quer negociar o aumento das quotas de captura de atum

Numa visita, hoje, ao porto de pesca do Caniçal e à lota, Paulo Cafôfo assumiu que, se for governo, vai tentar negociar o aumento das quotas de captura de atum. O cabeça-de-lista socialista à eleições regionais mostra-se sensível às preocupações manifestadas pelos pescadores relativamente às quotas de captura definidas para esta espécie.

“Temos acompanhado atentamente as reivindicações dos armadores, que reclamam da baixa quantidade de atum que é possível pescar, e aquilo que iremos fazer é tentar negociar o aumento dessas mesmas quotas”, declarou.

Além disso, o presidente do PS-Madeira adiantou também que, um futuro executivo socialista, irá defender um regime de exceção para a pesca comercial artesanal dirigida a tunídeos, na reserva Natural das Ilhas Selvagens, exercida por embarcações que integrem o sistema de monitorização contínua das atividades da pesca, e sem colocar em causa o estatuto de proteCção destas ilhas.

"Na Madeira o atum é capturado através de salto e vara, uma arte de pesca artesanal, permitida no anterior regime de proteção das Ilhas Selvagens, como em outras reservas no mundo, e que é inclusivamente utilizada como argumento para negociar fundos comunitários e quotas de pesca, por ser considerada sustentável e não colocar em causa a biodiversidade do meio marinho", explicou.

No contacto com os pescadores, o líder dos socialistas madeirenses deixou ainda a garantia de melhorar as condições em que estes profissionais trabalham também em terra, prometendo a construção de novas lojas para armazenamento dos materiais de pesca num terreno propriedade do Governo naquela localidade.