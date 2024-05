Presidente da ALRAM defende urgência na aprovação da nova Lei do Tabaco

José Manuel Rodrigues defendeu, hoje, que é urgente a aprovação de “uma nova legislação proibitiva, que apele à prevenção e alerte para os riscos do consumo de tabaco”. “Reduzir os espaços onde é permitido fumar e apostar na prevenção nas escolas”, são duas medidas que o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira preconiza.

O presidente da ALRAM participou na apresentação da campanha 'Maio Branco', pela Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

As alterações à Lei do Tabaco foram adiadas dada a dissolução da Assembleia da República, em Outubro do ano passado.

O tabaco é a principal causa de morte evitável em Portugal, sendo responsável por cerca de 11.800 mortes por ano, estando associado ao desenvolvimento de cancro do pulmão.

“Se o tabaco deixasse de existir metade dos cancros deixavam de existir”, vincou, ainda, Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira da LPCC.

Nivalda Pereira, médica e mentora da Campanha de Prevenção do Cancro do Pulmão, revelou que o projeto tem por objetivo é reforçar a literacia em saúde, de modo a que as pessoas possam reconhecer e prevenir os problemas de saúde. “O tabaco é um fator de risco comum a várias doenças crónicas”, alertou a profissional de saúde, enumerando algumas doenças provocadas pelo tabagismo, como o cancro do pulmão, boca, laringe, esófago, estomago, doença pulmonar obstrutiva crónica, enfartes agudos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, e até diabetes.

A campanha promovida na Madeira vai ser feita com sessões de educação para a saúde, principalmente nas escolas, e com vídeos promotores de educação em saúde, destinada ao público em geral.

A Madeira prepara-se para lançar, em breve, uma campanha de rastreio do cancro do pulmão.