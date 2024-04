Já é conhecido o 11 do Nacional para o jogo com o Paços de Ferreira

O Nacional enfrenta, hoje, o Paços de Ferreira pelas 11 horas, no Estádio da Mata Real, na Capital do Móvel.

Já são conhecidas as escolhas do treinador Tiago Margarido para o embate, que permite continuar a sonhar com a subida.

Integram assim o 11 titular dos 'alvinegros: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, Ulisses, José Gomes, Danilovic, Luís Esteves, Carlos Daniel, Witi e Gustavo S. e J. Ramirez.

Os suplentes são: Encarnação, Jordi Pola, R. Macedo, André Sousa, Jota, S. Marakis, André Sousa, Diga e Dudu Teodora.