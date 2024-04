Fortes explosões sentidas na capital da Síria

Fortes explosões foram registadas esta noite na capital da Síria, noticiou a agência France-Presse (AFP), enquanto decorre um ataque de 'drones' e mísseis iranianos contra Israel.

Os jornalistas da AFP relataram ter ouvido várias detonações cerca da 01:45 local, eram 22:45 em Lisboa, mas nenhum meio de comunicação oficial sírio relatou a situação.

As tensões entre Irão e Israel subiram nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.