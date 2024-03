Já é conhecido o 11 do Nacional para o embate com o Leiria

Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, Jordi Pola, José Gomes, Danilovic, André Sousa, Carlos Daniel, Witi, Gustavo S. e J. Ramirez são as escolhas do treinador Tiago Margarido para o jogo com União de Leiria, que começa às 11 horas, no Estádio Magalhães Pessoa.

Encarnação, R. Macedo, Jota, S. Marakis | Francisco G., André Sousa, Diga e Dudu Teodora serão suplentes.

Em jogo a contar para a 27.º jornada da Liga Portugal 2, o encontro entre o União de Leiria - CD Nacional coloca frente a frente duas equipas que estão separadas por 20 pontos na tabela classificativa. Actualmente o União de Leiria está posicionada no 12.º lugar do campeonato, com 31 pontos, fruto de oito vitórias, sete empates e 11 derrotas, com 34 golos marcados e 33 golos sofridos.

Por outro lado, o Nacional entra para esta jornada a ocupar o 3.º lugar do campeonato, com 51 pontos, fruto de 15 vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 47 golos marcados e 28 sofridos.