Acidente na Via Rápida condiciona ambos os sentidos

Um acidente envolvendo uma moto e um carro está a condicionar fortemente o trânsito na Via Rápida, sobretudo no sentido Ribeira Brava - Machico, mas igualmente no sentido oposto. De acordo com o que foi possível apurar, há pelo menos um motociclista ferido.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local, estando a prestar assistência ao ferido, que se tratará de um jovem de 23 anos.

Ver Galeria

O acidente deu-se em cima do viaduto da Ribeira de João Gomes e tem, actualmente duas longas filas no sentido de Machico, e duas longas filas no sentido oposto.