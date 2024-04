Sporting visita o Gil Vicente com o título cada vez mais perto

O Sporting pode dar na sexta-feira mais um passo em direção ao título português de futebol, ao visitar o 'aflito' Gil Vicente, na abertura da 29.ª jornada da I Liga, na qual o perseguidor Benfica recebe o Moreirense.

A equipa 'leonina' reforçou a liderança do campeonato na ronda anterior, ao impor-se por 2-1 na receção ao rival lisboeta, o que lhe permitiu aumentar para quatro pontos a vantagem sobre o campeão em exercício, tendo ainda um jogo em atraso, com o Famalicão.

O Sporting acerta o calendário na terça-feira, razão pela qual terá honras de abertura da 29.ª jornada, a cinco da conclusão da I Liga, na qual procura aproximar-se da conquista do 20.º título de campeão, três anos após o último, em 2021, já sob o comando do treinador Rúben Amorim.

A formação de Alvalade, que na primeira volta bateu o Gil Vicente por 3-1, vai encontrar os gilistas em posição delicada, no 14.º lugar, dois pontos acima da 'zona vermelha' da classificação, sem vencer na prova há seis partidas e tendo perdido as três últimas, o que levou à saída do treinador.

Os maus resultados levaram o clube a prescindir do treinador Vítor Campelos, confirmada depois da derrota na jornada anterior por 3-0, frente ao Rio Ave. Carlos Cunha, treinador que estava nos sub-23, assumiu a equipa de forma interina.

O Sporting é a única 100% vitoriosa em casa, mas tem revelado fragilidades na condição de visitante, na qual já deixou escapar 10 pontos, ainda que possa sempre contar com a eficácia do avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador do campeonato, com 22 golos, para ultrapassar as maiores dificuldades.

A derrota sofrida no estádio José Alvalade parece ter afastado a possibilidade de o Benfica revalidar o título e a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt começa a virar a atenção para a Liga Europa e o duplo confronto dos quartos de final com o Marselha, imediatamente antes e depois da receção ao Moreirense, no domingo.

Os 'cónegos' ocupam uma seguríssima sexta posição e até conseguiram travar o Benfica na primeira volta, ao empatar 0-0 no seu estádio, mas perderam quatro dos últimos cinco jogos fora de casa e terão pela frente um adversário que apenas concedeu dois empates perante os seus adeptos.

A nove pontos de distância do segundo lugar, ocupado pelo Benfica, o FC Porto começa a preocupar-se mais em manter o terceiro a salvo da ameaça do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães, quarto e quinto colocados, respetivamente, com menos dois pontos.

Na receção de sábado ao Famalicão, tranquilo oitavo posicionado, o treinador Sérgio Conceição não poderá contar com o capitão Pepe, que foi expulso no domingo na derrota frente ao Vitória de Guimarães, por 2-1, a segunda consecutiva do vice-campeão, em contraponto com os famalicenses, que ganharam as duas últimas partidas.

Bracarenses e vimaranenses vão tentar manter a pressão sobre o FC Porto, mas, para isso, precisam de se impor no mesmo dia ao Estoril Praia, 13.º classificado, e o Farense, 10.º, equipas que também necessitam de todos os pontos possíveis para assegurar a manutenção no escalão principal.

Quem está cada vez mais próximo da despromoção à II Liga é o Vizela, 17.º e penúltimo posicionado, e o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, que se defrontam na segunda-feira, no encontro de encerramento da 29.ª jornada.

Programa da 29.ª jornada:

- Sexta-feira, 12 abr:

Gil Vicente -- Sporting, 20:15

- Sábado, 13 abr:

Vitória de Guimarães -- Farense, 15:30

FC Porto -- Famalicão, 18:00

Estoril Praia - Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 14 abr:

Estrela da Amadora - Rio Ave, 15:30

Arouca - Boavista, 18:00

Portimonense - Casa Pia, 18:00

Benfica - Moreirense, 20:30

- Segunda-feira, 15 abr:

Vizela - Desportivo de Chaves, 20:15