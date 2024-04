Golo brilhante de Bernardo Silva no empate electrizante entre City e Real

Um golo magistral do futebolista Bernardo Silva ajudou hoje o Manchester City a empatar frente ao Real Madrid (3-3), um desfecho também verificado no Arsenal-Bayern Munique (2-2), no arraque dos quartos de final da Liga dos Campeões.

No Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, os primeiros 15 minutos foram verdadeiramente eletrizantes, com o médio Bernardo Silva a dar 'show' logo aos dois minutos, num lance de mestre que 'gelou' os adeptos 'merengues'.

Num livre à entrada da grande área, todos em campo pensavam que o jogador luso iria cruzar, mas a bola foi direta à baliza, onde Lunin já não chegou a tempo para impedir o 1-0.

A vantagem durou apenas 10 minutos, já que Rúben Dias desviou para o fundo das redes uma bola que ia para fora, rematada por Camavinga.

Os atuais detentores do troféu, o primeiro da história dos ingleses, acusaram o golo consentido e, logo a seguir, voltaram a ceder, permitindo a reviravolta pelos 'pés' de Rodrygo.

Um passe longo de Vinicus Júnior embalou o compatriota nas costas da defensa inglesa, que ficou aos 'papéis', possibilitando a Rodrygo enquadrar-se bem para bater Ortega, que foi traído por um ligeiro desvio de Akanji.

No segundo tempo, os 'merengues', com 14 títulos, o último em 2021/22, podiam ter aumentado a vantagem e deixado a eliminatória muito bem encaminhada, mas falharam, e os ingleses, com Matheus Nunes no banco, repuseram a igualdade no marcador e ainda passaram para a frente.

Foden, aos 66 minutos, com um 'disparo' colocado à entrada da área, bateu Lunin, que voltaria a sofrer o terceiro, mas pelo central Gvardiol (71).

Só que o emblema da capital espanhola não deixou de carregar sobre os britânicos e um golaço de Fede Valverde voltou a repor justiça no marcador, deixando tudo em aberto para um novo duelo, mas em Manchester, dentro de uma semana.

À mesma hora, em Londres, também houve reviravolta entre 'gunners' e bávaros, que são recordistas de presenças nos 'quartos' da Liga dos Campeões (22), campeões europeus em seis ocasiões e procuram salvar a época, já que estão eliminados da Taça da Alemanha e praticamente fora da corrida pela Bundesliga.

Com o luso Fábio Vieira no 'banco' e Cédric Soares fora da ficha de jogo, o 'carrasco' do FC Porto nos oitavos de final até começou melhor, quando um remate de pé esquerdo de Saka, servido por Ben White, bateu o guardião Neuer, aos 12 minutos.

Contudo, tal como no Santiago Bernabéu, houve reviravolta, mas para os visitantes, que responderam pouco depois, num lance em que a defesa dos londrinos meteu 'água' e deixou 'via aberta' para Goretzka entregar a bola a Gnabry (18).

O artilheiro Harry Kane, que na época de estreia pelos alemães soma 39 golos e 10 assistências, não quis passar ao lado de um jogo contra um adversário que conhece muito bem, depois de 10 épocas no rival Tottenham.

O ponta de lança inglês mostrou-se competente da marca do castigo máximo, depois de o colega de equipa Leroy Sané ter sido travado na grande área por William Saliba.

A equipa comandada por Mikel Arteta não baixou os braços e foi em busca do 2-2, que aconteceu por intermédio de Trossard (76), numa altura em que o luso Raphaël Guerreiro já tinha sido lançado por Thomas Tuchel nos visitantes.