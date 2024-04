Nuno Almeida no Nacional e Cláudio Pereira no Marítimo

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve, para o jogo Paços de Ferreira- Nacional, domingo, às 11 horas, no Estádio Capital do Móvel. O árbitro algarvio arbitrou na última jornada o Torreense – Marítimo.

Para o jogo grande da 29.ª jornada da II Liga, Santa Clara- Marítimo, domingo, às 20H30, foi nomeado Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.