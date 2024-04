Carolina Rodrigues volta à selecção nacional de sub-17

Com a fase final do Campeonato da Europa no horizonte, a selecção nacional feminina de sub-17 está a realizar um estágio de preparação de quatro dias, em Guimarães.

O treinador nacional Carlos Sacadura convocou 24 jogadoras para esta etapa de preparação, que arrancou esta terça-feira e prolonga-se até sexta-feira, e onde a Madeira volta a estar representada através da guarda-redes do Marítimo, Carolina Rodrigues.

Portugal, recorde-se, prepara-se para defrontar as selecções de Espanha, Bélgica e Polónia no Grupo B do Campeonato da Europa feminino de sub-17, que irá decorrer na Suécia, no próximo mês de maio.

Este momento de concentração em Guimarães será o último do conjunto nacional antes da participação no Europeu.

Eis a lista de convocadas:

CS MARÍTIMO DA MADEIRA - Carolina Rodrigues

GD ILHA - Leticia Silva

LANK VILAVERDENSE - Ana Carolina Sá

ROMA - Cintia Martins

SC RIO TINTO - Matilde Vaz, Núria Ribeiro, Sandra Gil e Vitória Coelho

SC BRAGA - Maria Rêgo, Rita Melo e Victória Leite

SL BENFICA - Caetana Vicente, Carolina Simões, Joana Valente, Luena Ferreira, Mélanie Florentino, Sofia Liu e Thaís Lima

SPORTING CP - Iara Lobo, Joana Reis, Matilde Nave, Matilde Sousa, Matilde Vaz e Rafaela Mendonça