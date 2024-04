FC Porto procura voltar às vitórias, com Braga e Guimarães à espreita do pódio

O FC Porto vai tentar hoje voltar a vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao receber o Famalicão na 29.ª jornada, numa altura em que Sporting de Braga e Vitória de Guimarães estão a dois pontos.

Depois de duas derrotas seguidas, diante de Estoril Praia (1-0) e Vitória de Guimarães (2-1), os 'dragões', no último lugar do pódio, com 58 pontos, estão obrigados a vencer os famalicenses para não correrem o risco de terminar a ronda nos quarto ou quinto lugares, face aos perseguidores Sporting de Braga (quarto colocado) e Vitória de Guimarães (quinto), ambos com menos dois pontos.

Se o emblema da Invicta não sabe o que é vencer há duas jornadas, sendo que, para esta, não irá contar com o capitão Pepe, expulso contra os vimaranenses, o Famalicão, que segue num tranquilo oitavo posto, vem de dois triunfos seguidos.

Bracarenses e vimaranenses vão tentar manter a pressão sobre o FC Porto, mas, para isso, precisam de se impor, hoje, ao Estoril Praia (13.º), a partir das 20:30, e ao Farense (10.º), pelas 15:30, respetivmente, equipas que também necessitam de todos os pontos possíveis na luta pela manutenção no escalão principal.

Na abertura da ronda 29, o líder Sporting, que acerta o calendário na terça-feira, em Famalicão, venceu em Barcelos o Gil Vicente, por 4-0, e passou a somar 74 pontos, mais sete do que o Benfica, segundo posicionado, que recebe no domingo o Moreirense (6.º).

Programa da 29.ª jornada

- Sexta-feira, 12 abr:

Gil Vicente -- Sporting, 0-4

- Sábado, 13 abr:

Vitória de Guimarães -- Farense, 15:30

FC Porto -- Famalicão, 18:00

Estoril Praia - Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 14 abr:

Estrela da Amadora - Rio Ave, 15:30

Arouca - Boavista, 18:00

Portimonense - Casa Pia, 18:00

Benfica - Moreirense, 20:30

- Segunda-feira, 15 abr:

Vizela - Desportivo de Chaves, 20:15