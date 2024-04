Campanha 'Cinto-me vivo' sensibilizou 671 condutores e passageiros

A Campanha de Segurança Rodoviária 'Cinto-me vivo', da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), que decorreu entre os dias 5 e 11 Abril e teve como objetivo alertar condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre, e de forma correta, os dispositivos de segurança, ajudou a sensibilizar 671 condutores que, na altura, não cumpriam as medidas.

"Esta campanha contou, uma vez mais, com a participação dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira na realização de ações de sensibilização, completando o trabalho de fiscalização que tem sido realizado pelos comandos Regionais da PSP", informa a nota de balanço da operação feita pela GNR.

"Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024, a campanha foi divulgada nos meios digitais, nos Painéis de Mensagem Variável e através de cinco ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscalização levadas a cabo pela GNR e pela PSP, em Albergaria-a-Velha, Leiria, Santarém, Setúbal e Viseu. Idênticas ações ocorreram nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira", garante.

Assim, "na campanha 'Cinto-me vivo' foram sensibilizados 671 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas as seguintes mensagens:

Utilize sempre uma cadeirinha homologada, devidamente instalada, e adaptada à altura e peso da criança;

Utilize sempre o cinto de segurança, em todos os lugares do veículo, e em todos os percursos, mesmo nos de curta distância;

Utilize o capacete de modelo aprovado, devidamente ajustado e apertado."

De acordo com o balanço, "durante as operações das Forças de Segurança no âmbito desta campanha, realizadas entre os dias 5 e 11 de Abril, foram fiscalizados em controlo de velocidade por radar 4,5 milhões de veículos, 4,3 milhões dos quais pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR".

Já "em termos de fiscalização presencial, as Forças de Segurança procederam à fiscalização de 59,6 mil veículos. Do total de 4,5 milhões de veículos fiscalizados durante a campanha, registaram-se 29,5 mil infrações", destacando-se as regiões autónomas mas sem especificar quantos foram na Madeira.

"Nesta campanha, registou-se um total de 2.543 acidentes, de que resultaram 6 vítimas mortais, 47 feridos graves e 750 feridos leves", aponta. "Relativamente ao período homólogo de 2023, verificaram-se menos 44 acidentes, menos 10 vítimas mortais, menos 9 feridos graves e menos 54 feridos leves", o que não deixa de ser positivo, apesar dos trágicos e infelizes desfechos.

"As 6 vítimas mortais, 4 do género masculino e 2 do género feminino, tinham idades compreendidas entre os 46 e os 75 anos", realça a GNR. "Os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Bragança, Porto (2), Castelo Branco e Lisboa. Estes acidentes consistiram em 2 colisões (envolvendo 2 veículos ligeiros, 1 motociclo e 1 veículo agrícola) e 3 despistes (envolvendo 2 veículos ligeiros e 1 motociclo)", continua. Mais, "os acidentes acima descritos ocorreram em 2 arruamentos, 1 autoestrada, 1 estrada nacional e 1 via de outro tipo".

Esta que foi a quarta das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do PNF de 2024, deverá regressar em Maio, pois "até ao final do ano serão realizadas mais oito campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização". E acrescenta: "As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas pela ANSR, GNR e PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos. O PNF de 2023 consagrou como prioritários os temas: Velocidade, Álcool, Acessórios de segurança e Telemóvel. Relativamente a 2024, para além dos quatro temas acima referidos, foi ainda adicionado um novo capítulo sobre a fiscalização dos veículos de duas rodas a motor."

Mais acrescenta que "das quatro campanhas que decorreram este ano, foram realizadas 16 ações, durante as quais mais de 1.805 pessoas foram sensibilizadas presencialmente. Quanto a ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados presencialmente foi de 211,8 mil, enquanto cerca de 13,0 milhões de veículos foram fiscalizados por radar", conclui.