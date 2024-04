A notícia que qualquer contribuinte gosta de ter

Bom dia. Grande parte dos jornais nacionais dão destaque hoje nas suas primeiras páginas à promessa de redução do IRS para uma boa parte dos contribuintes portugueses. Uma boa notícia que ainda terá de ser percebida em como influenciará as finanças pessoais.

No semanário Expresso:

- "Montenegro duplica descida do IRS até ao verão"

- "Marcelo não quer responder a comissão de inquérito"

- "Órban financiou portugueses na compra da Euronews"

- "Afinal, o que quer Passos Coelho?"

- "Movimento Acção Ética quer estatuto de dona de casa"

- "Houve quatro denúncias de crime contra Pinto Luz"

- "É no Sul do país que mais se chumba no 1.º ciclo do ensino básico"

- "Os 'chips' vão invadir os nossos cérebros"

- "Redondo recebe hotel de Euro110 milhões"

- "Portugal tem a eletricidade mais barata da Europa"

- "Spínola fragiliza Marcelo"

- "'Rabo de Peixe' já está em rodagem"

- "BCE mantém juros"

No semanário Nascer do Sol:

- "Católicos contra acusações de radicalismo de direita"

- "Federação Portuguesa de Futebol. Associações assumem apoio a candidatura de Nuno Lobo contra Pedro Proença"

- "Luís Montenegro tenta tudo para resistir a orçamento retificativo"

- "General Mendes Ferrão, chefe do Estado-Maior do Exército: 'A situação mais preocupante nas Forças Armadas são as tabelas remuneratórias dos militares'"

- "Saúde. Ministra deixa Fernando Araújo em banho-maria"

- "Luís Filipe Pereira: 'A má gestão de recursos humanos é o principal problema do SNS'"

- "Oito em cada 10 portugueses são a favor da integração na UE"

- "Portugal Amanhã. Há condições para mais despesa e menos receita?"

- "Euronews. Pacto sobre migrações passou à justa no Parlamento Europeu"

- "Cairo. Deuses, túmulos e bazares"

- "Ucrânia. Diário de uma viagem por um país em guerra"

No Correio da Manhã:

- "Baixa de IRS para todos. Luís Montenegro anuncia que redução do imposto vai ser aplicada este ano"

- "Benfica-Marselha (2-1). Vitória europeia"

- "No Estádio da Luz. Homenagem emotiva a Eriksson"

- "Gil Vicente-Sporting. 'Liverpool? Queremos é ganhar o campeonato', Amorim focado no título"

- "Seguranças cobram dívidas à pancada"

- "Tragédia em Troia. Dor no último adeus a Francisco e Gabriel"

- "Cartaxo. Sobrevivente de 1985 fica novamente ferido em explosão"

- "Dentro de 1 ano. Igreja Católica paga a vítimas de abuso sexual"

- "O.J. Simpson. Morreu o eterno suspeito do homicídio da mulher"

No Público:

- "Nova descida do IRS vai aplicar-se aos salários de todo o ano de 2024"

- "Tarrafal. Quando a história de uma família se cruza com a de um país"

- "'Sem base económica sólida, não há segurança nem voz forte da UE' -Entrevista Charles Michel, presidente do Conselho Europeu"

- "Abusos sexuais. Todas as dioceses irão contribuir para o apoio a vítimas"

- "'Influencer'. Inquérito a António Costa investigado no DCIAP"

- "Cinema. Miguel Gomes regressa a Cannes pela porta grande"

- "Liga Europa. Eriksson foi grande, o Benfica não foi muito além do razoável"

- "Horizonte Europa. Quatro portugueses vão receber mais de 12 milhões em bolsas de investigação"

No Jornal de Notícias:

- "Metade dos contratos do Estado feita por ajuste direto"

- "Liga Europa. Benfica 2-1 Marselha - Passagem para França"

- "FC Porto. Pepe castigado por chamar 'burro' e 'cego' a árbitros"

- "Negócio da canábis medicinal bate recordes com aumento de doentes em tratamento"

- "Impostos. IRS jovem da AD só vai beneficiar os salários elevados"

- "Reportagem. Escravizada na infância espera há 12 anos por justiça"

- "Transportes. Invisuais com cães-guia excluídos de carros TVDE"

- "Metrobus do Porto pronto no verão"

No Diário de Notícias:

- "Força Aérea. General Cartaxo Alves: 'Tenho militares que chegam a pagar 150 mil euros para se desvincularem'"

- "Benfica 2-1 Marselha. Noite com toque sentimental merecia uma segunda parte sem sustos"

- "Contrato. Escritório de Aguiar-Branco ajuda Gebalis a cobrar rendas em atraso"

- "Economia. BCE começa a cortar juros em junho, mas taxa será de 4% no final do ano"

- "Guerra. Médio Oriente em estado de alerta para ataque do Irão contra Israel"

- "'O Amor Louco'. Estreia de uma cópia restaurada de um filme emblemático da Nova Vaga"

- "Onde estava há 50 anos. José Luís Pacheco, jurista"

No Negócios:

- "Redução do IRS vai privilegiar rendimentos até 39.791 euros"

- "Governo de Luís Montenegro acelera medidas e não espera por Orçamento"

- "Novo acordo na concertação social visto com reticências por parceiros"

- "Entrevista a Anselmo Mendes: 'É preciso criar riqueza, mas sou contra o capitalismo selvagem' "

- "BCE já admite corte nas taxas de juro sem sentir pressão dos EUA"

- "Zona Euro. 10 dividendos oferecem rendibilidade acima de 5%"

- "Distribuição. Russos trocam as voltas a Luís Amaral no grupo Dia"

No O Jornal Económico:

- "Fisco abre concurso para recrutar mais 180 inspetores"

- "Montenegro dá o tiro de partida para alívio no IRS"

- "JE Advisory: 'A solução para a falta de água deve ser estrutural'"

- "Inova Talks, da Media Nove e da Nova SBE, arrancam com ciclo de três painéis sobre Saúde"

- "Balbec Capital vai investir 250 milhões de euros na carteira de crédito malparado da LX Partners"

- "Luís Barroso, presidente da Mobi.E: "Não conseguimos sensibilizar a ERSE. É falta de visão de mercado'"

- "Parpública acompanha projeto do The Edge Group para terrenos do Autódromo"

- "Adega da Cartuxa teve faturação recorde de 25 milhões em 2023"

- "BCE não corta taxas de juro já, mas pode rever decisão em junho"

No O Jogo:

- "Benfica 2-Marselha 1. Meias apertadas"

- "Águias tiveram a vencer por 2-0 e tinham a eliminatória na mão, mas sofreram um golo e terminaram a tremer"

- "Roger Schmidt: 'Nunca se é bom o suficiente'"

- "Di María: 'Nem sempre se pode ganhar 5-0'"

- "Assobios e lenços brancos para o técnico alemão no final do jogo"

- "FC Porto. Pinto da Costa volta a atacar a lista B em nova ação de campanha: 'Estamos a ser difamados miseravelmente'"

- "André Villas-Boas elogia Zubizarreta e desmente Gasperini"

- "Gil Vicente-Sporting. Rúben Amorim nega acordo com o Liverpool"

- "Arábia Saudita. Al Hilal ergue Supertaça após golear o Al Ittihad - Ninguém pára Jorge Jesus"

E no A Bola:

- "Benfica-Marselha (2-1). A Luz pedia mais"

- "Arrepiante homenagem a Eriksson"

- "Gil Vicente-Sporting. 'O foco é ganhar o campeonato', Rúben Amorim desmente entrevista ou acordo com o Liverpool"

- "FC Porto. Os gestos e insultos de Pepe que provocaram expulsão com V. Guimarães"

- "Arábia Saudita. Jesus vence Supertaça e já vai em 34 triunfos seguidos"

E no Record:

- "Benfica-Marselha (2-1). Vantagem Eriksson. Águias batem franceses em noite de tributo"

- "Sueco em lágrimas. Luz emocionada na homenagem a ex-técnico"

- "Gil Vicente-Sporting. 'Só queremos ser campeões', Amorim não regressa ao futuro"

- "FC Porto. Pinto da Costa só tem uma escolha: 'Sérgio Conceição até morrer'"

- "Arábia Saudita. Jesus vence Supertaça"

- "Hóquei em Patins. Liga dos Campeões. Final Four à portuguesa. Barcelos, Sporting, FC Porto e Oliveirense apurados"