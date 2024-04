Trânsito congestionado no nó do Esmeraldo

Bom dia. O trânsito que circulava nesta manhã de sexta-feira parecia ser igual a tantas outras sextas-feiras, mais calmas habitualmente que nos outros dias úteis das semanas de trabalho e escola, mas um pequeno congestionamento ainda por determinar a causa, está a complicar a vida dos automobilistas.

No sentido Ribeira Brava - Machico, na zona do nó do Esmeraldo está a condicionar a circulação, ainda que sem paragem total, o que pode indicar que não se tratará de um acidente. Contudo, sempre bom estar atento e alerta para as incidências da estrada.

No restante da via não se revelam maiores dificuldades, sendo uma excepção também habitual a zona da rotunda do Hospital.