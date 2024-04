Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

“A Pide não foi branda na Madeira”. 1936 e 1969 foram os anos em que houve mais detenções no arquipélago às mãos da polícia do Estado. Obra sobre os presos políticos do Estado Novo, da autoria de Élvio Passos e João Lizardo, é hoje apresentada na Assembleia Legislativa, pelo ex-procurador-geral da República, Cunha Rodrigues. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode desde a página 24 à 26.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Funchal é terceiro com melhor qualidade do ar. Apesar do aumento do tráfego automóvel, capital conseguiu impor-se em estudo que avaliou 340 cidades europeias, com mais de 50 mil habitantes.

Na rubrica 'Final Feliz', Voluntárias ajudam jovens a “encontrarem-se” através da arte e da compreensão.

E por fim, em Casos do Dia, Cadáver encontrado no Pináculo em Janeiro identificado P.10

