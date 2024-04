Marítimo recebe Prémio Comunicação da Liga BPI

O Club Sport Marítimo foi distinguido com o Prémio Comunicação da Liga BPI, "graças ao trabalho realizado durante o mês de Fevereiro de 2024", refere a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no anúncio feito no seu 'site' oficial.

O galardão, entregue a Nuno Pereira, director de comunicação do emblema verde-rubro, é atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol e "promove a criatividade comunicacional relacionada com os valores da competição - Qualidade, Superação, Autenticidade e Fair Play".

A decisão do prémio, tal como a seleção dos conteúdos nomeáveis mensalmente, "é efetuada por uma equipa constituída por elementos das áreas de serviços da FPF de comunicação, marketing e operacionais da Liga BPI, o principal escalão do futebol feminino português.