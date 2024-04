Incêndio em prédio em Lisboa fez 18 feridos por inalação de fumos

Dezoito pessoas foram transportadas durante a madrugada para vários hospitais de Lisboa devido à inalação de fumo causada por um incêndio que deflagrou num terceiro andar de um edifício em Campo de Ourique,

De acordo com a fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o incêndio, cujo alerta foi dado às 01:53, deflagrou numa habitação do terceiro andar e terá tido origem numa máquina de lavar roupa.

"Dezoito moradores do prédio foram transportados aos Hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier e Amadora-Sintra por inalação de fumos", adiantou a fonte.

O incêndio foi extinto pelas 02:17, tendo estado no local 24 operacionais, com o apoio de oito viaturas.