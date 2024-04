Fiação centrífuga no desenvolvimento de fibras motiva conferência do CQM

A utilização da fiação centrifuga para o desenvolvimento de fibras poliméricas e inorgânicas será o tema abordado por Jan Macak, investigador da University of Pardubice e Brno University of Technology (República Checa) na conferência que terá lugar no próximo dia 15 de Abril, na Universidade da Madeira.

No decorrer da conferência, organizada pelo Centro de Química da Madeira (CQM), no âmbito do programa Erasmus+, será abordada a utilização da fiação centrífuga como uma das poucas técnicas viáveis para o desenvolvimento e síntese de fibras com composições químicas diferentes, incluindo poliméricas, inorgânicas e híbridas. Serão ainda apresentados detalhes sobre a síntese, caracterização de vários tipos de fibras sintéticas e poliméricas para a utilização em áreas como a filtração, cosmética e dermatologia.