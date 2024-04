Anomalias nas notificações do DIÁRIO parcialmente resolvidas

Algumas anomalias técnicas estão a comprometer o envio das notificações do DIÁRIO em tempo real, bem como, desde ontem, a difundir alertas desfasados no tempo.

Pelos transtornos causados em ambas em situações pedimos desculpas aos nossos leitores, seguidores e jornalistas.

Desde a passada sexta-feira que envidamos esforços para resolver o problema que na app iOS e Android decorre do prestador do serviço, Firebase. Neste caso, há um manifesto atraso na entrega das notificações, mesmo com um tempo de expiração da notificação de 30 minutos após o nosso envio. Assim sendo, fomos forçados a uma mudança no prestador do serviço, o que obrigou a uma nova versão das app iOS e Android. Esta nova versão será lançada amanhã e disponibilizada nos próximos dias.

Em relação ao browser só hoje foi possível corrigir as anomalias, sendo que a esta hora as notificações das notícias já estão a funcionar correctamente.

Para aceder a alertas noticiosos relembramos que está também activo o canal do DIÁRIO no WhatsApp. Desta forma pode manter-se par das notícias que marcam o dia, das opiniões que contam e dos desafios interactivos. Eis a nossa ligação: https://whatsapp.com/channel/0029VaGCqWX002SzYk6xcV15