As petas do DIÁRIO ao longo dos últimos 5 anos neste 'Dia das Mentiras'

É já tradição que na edição de 1 de Abril seja publicada uma notícia que, na realidade, não passa de uma peta. Ao longo dos anos as temáticas têm sido variadas e, neste Canal Memória, vamos recordar quais as petas que foram sendo publicadas desde 2019 até 2023. Na edição de hoje há também uma peta, que pode descobrir.

2019 – Embarcação de Pesca de Recreio descobre espécie nova

A descoberta de um ‘atumbarão’ nas águas da Madeira foi a peta dessa edição. Para esta notícia contribuiu Manuel Biscoito que entrou na brincadeira, garantindo que esta era uma espécie que resultava de uma mistura entre um atum e um tubarão. Teria sido descoberta por dois norte-americanos, que habitualmente visitavam a Madeira, aproveitando para pescar.

2020 – Dado o contexto de pandemia, não foi publicada qualquer peta

2021 – Governo Regional prepara ‘Programa Pára-Raios’

O DIÁRIO dava conta da concretização, por parte do Governo Regional, de um programa Pára-Raios, co-financiado pelo Fundo Ambiental. A notícia surgia no seguimento de várias descargas eléctricas e nesta peta afirmava-se que este programa seria concretizado com uma série de estações espalhadas por pontos nevrálgicos da ilha que iriam ‘neutralizar’ os raios.

2022 – Zoológico Palheiro Nature Estate nasce em área de 10 hectares

A criação de um Jardim Zoológico, através do Palheiro Nature Estate, era anunciada nas nossas páginas. Não passou de uma peta. A notícia dizia que este contaria com uma área de 10 hectares, que seria preparada tendo em conta o habitat natural de cada animal. Aliás, o Museu de História Natural iria colaborar na escolha das espécies a constar deste zoo.

2023 – Primeiro-ministro acerta com Carlos Pereira cabaz alimentar regional isento de IVA

Num ano marcado pela subida de preços dos produtos básicos e alimentares, o DIÁRIO retomou uma medida que tinha sido tomada pelo Governo da República e replicou para a Madeira. Neste caso, o cabaz regional iria contar com produtos ‘bem regionais’ com o caso da semilha, vaginha, pimpinela, atum e lapas.

Hollywood grava nova série de drama histórico na Madeira

Nesta edição houve ainda outra peta: a gravação de uma série histórica na ilha da Madeira, rodada no Palheiro Nature Estate. O DIÁRIO até divulgava imagens do teaser, mostrando como seriam os cenários das filmagens, que até teriam motivado uma disputa de interessados nesta produção.