Estado Novo fez mais de 1.800 presos políticos na Madeira

São cerca de 1.800 os ‘Presos políticos do Estado Novo na Madeira’. Um número que consta do livro da autoria do jornalista Élvio Passos e do advogado João Lizardo e que é lançado a 12 de Abril, com a chancela do DIÁRIO.

Um estudo inédito que deita por terra teorias de proteccionismo insular por parte da polícia política, como refere à TSF o jornalista Élvio Passos.

Para além de 1969, há outros momentos importantes nas detenções com motivações políticas.

A obra que levou dois anos a ser trabalhada foi exigente, com o autor a encontrar algumas dificuldades.

O livro ‘Presos políticos do Estado Novo na Madeira’ que será editado pelo DIÁRIO tem na sua génese um trabalho jornalístico publicado nas páginas deste jornal.

Escrever livros sem deixar de dar notícias exige esforço redobrado. Élvio Passos explica como fez a gestão do tempo.

O livro que tem prefácio do Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, é ainda visto como ponto de partida para futuras investigações na mesma área.

O lançamento do livro ocorre a 12 de Abril de 2024, pelas 16h, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. A apresentação estará a cargo de Cunha Rodrigues, antigo Procurador-Geral da República.

