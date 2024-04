Bom dia. Manhã de quinta-feira já com vários sinais de trânsito congestionado, sobretudo na Via Rápida. No sentido Machico - Ribeira Brava, a partir do nó da Cancela até ao nó de Pestana Júnior, pode contar com muito tráfego automóvel.

Mais no centro do Funchal, nota para as duas vias da Ribeira de Santa Luzia, mas também em todas as vias que se juntam na 'rotunda do Hospital'.