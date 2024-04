Centro Cívico do Estreito com exposição de 'Miniaturas de Outrora'

O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos acolhe, a partir desta sexta-feira, 12 de Abril, a exposição 'Miniaturas de Outrora', da autoria de Marcelino Luís, que ficará patente até 12 de Maio.

Com cerca de 150 miniaturas, sendo algumas peças que o artesão foi adquirindo ao longo dos anos e outras construídas pelo próprio, as miniaturas expostas são representações de diferentes objectos elaborados em pequeno formato, em madeira, metal ou argila.

Deste modo, o autor tem previsto apresentar no espaço algumas das seguintes obras em miniaturas, que vão desde mobília tradicional madeirense, armários, baús, mesas de cabeceira, escrivaninhas, espelhos, carrinhos de pau, carrinhos de cana, lagares, coretos, máquinas de costura, ferros de engomar, panelas, leiteiras, balanças, bicicletas, motas, viaturas de diferentes marcas e carros de bois.

Marcelino Luís é um artesão, natural da freguesia do Caniço e feirante assíduo na Feira do Lagar, que acontece sempre no primeiro domingo de cada mês, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos. Desde os anos 70 que o artesão coleciona e produz obras em miniaturas, com o propósito de participar em feiras e exposições, para que as pessoas possam conhecer mais sobre a arte antiga de diversos objetos utilitários e decorativos, que vão, de certa forma, ficando em desuso.