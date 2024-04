Encerramentos na Via Expresso em Santana devido a obras

Os ramos de saída e entrada do nó da Achada, na Via Expresso, em Santana, vão estar encerrados devido a intervenções/reparações no pavimento levadas a cabo pela concessionária.

De acordo com a nota divulgada pela Via Expresso, o ramo de saída, via crescente, vai estar encerrado entre as 8 e as 17 horas do próximo dia 13 de Abril; já o ramo de entrada, via decrescente, estará encerrado no dia 15 de Abril, entre as 8 e as 17 horas.

"Os trabahos estarão devidamente sinalizados, solicitando-se dos utentes a necessária compreensão e o escrupuloso cumprimento da sinalização e das instruções que lhes sejam transmiridas no local", acrescentam no referido documento.