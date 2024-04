Albuquerque mantém Via Expresso e lança Rui Marques à Câmara

Foi durante uma vista a uma empresa situada na freguesia dos Canhas que o presidente do Governo Regional reiterou a vontade de executar a Via Expresso à Ponta Sol.

Com a presença do secretário regional das Infra-estruturas, Miguel Albuquerque ainda hesitou em dar informações justamente por temer ser penalizado pela Comissão Nacional de Eleições, uma vez que já foi anunciado 26 de Maio a data das Regionais, no entanto assegurou que o acesso está em fase de projecto e que o troço rodoviário irá ser construído.

Pelo menos se voltar a ser reeleito como presidente do novo executivo, situação que continua a ter muita convicção, conforme deixou claro no diálogo que ia mantendo com empresários, autarcas social-democratas mas que com ausência da presidente do município que não terá sido convidada.

Irá ser inaugurada por Rui Marques na qualidade de presidente da Câmara? À questão Miguel Albuquerque desta vez não pestanejou: “É uma boa pergunta. Claro”, confirmou com o actual parlamentar a seu lado.

Em 2025 decorrerão as eleições Autárquicas. Rui Marques foi edil durante três mandatos.