Ponta de São Lourenço recebe pela primeira vez BioBlitz

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), em parceria com a Câmara Municipal de Machico, desafia os amantes da natureza a participar no 'BioBlitz Ponta de São Lourenço@night', que se realiza no próximo dia 20 de Abril, sábado, entre as 17h30 e as 21h30.

Neste evento gratuito, mas limitado a 50 participantes, biólogos e a equipa da SPEA vão ajudar os participantes na identificação das mais variadas espécies.

Este é o segundo BioBlitz que decorre na Madeira e todos são bem-vindos: famílias, estudantes, professores e entusiastas da natureza. É uma atividade gratuita e que promove a consciencialização da comunidade para a importância da biodiversidade, através de metodologias exploratórias e científicas, aproveitando, simultaneamente, para mapear a biodiversidade nesta área protegida da Rede Natura 2000 Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira

Na edição do ano passado, realizada na Laurissilva, os 37 participantes foram cientistas por um dia, e registaram mais de 55 espécies, incluindo aves como o bis-bis e o tentilhão-da-madeira, plantas como o feto-de-botão e a uveira-da-serra, e vários artrópodes, como o bicho-de-conta e o abelhão-terrestre.

Neste ano, o Bioblitz decorre no concelho de Machico, freguesia do Caniçal, onde a SPEA convida os madeirenses a descobrir a elevada diversidade natural existente nas áreas protegidas e como esta biodiversidade é afetada pela poluição luminosa.

Para os interessados em participar, devem efectuar a inscrição em www.naturaatnight.spea.pt, devendo ir munidos de "roupa confortável, lanterna e muita curiosidade". As espécies encontradas serão fotografadas e inseridas na aplicação iNaturalist, obtendo assim uma listagem dos seres que ocorrem naquela área natural.

O combate à poluição luminosa tem vindo a ser um dos focos de actuação da SPEA na Madeira, nas últimas décadas. Esta actividade realiza-se no âmbito do projecto 'LIFE Natura@night', coordenado pela SPEA e no qual uma aliança de 13 parceiros pretende uma abordagem muito directa à origem do problema, procurando implementar iluminação pública mais eficiente, melhor direccionada e mais amiga do ambiente. No âmbito deste projecto, Machico, juntamente com os municípios de Santa Cruz, Santana, Funchal e Câmara de Lobos, está a realizar alterações na sua iluminação pública, de forma a salvaguardar a saúde dos ecossistemas noturnos.

O projecto 'LIFE Natura@night' é co-financiado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela SPEA, e tem como parceiros a Câmara Municipais de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico, Santana, Santa Cruz da Graciosa, a Direcção Regional de Políticas Marítimas, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o Instituto de Astrofísica de Canárias, o Instituto Tecnológico de Canárias, a Fluxo de Luz e a Sociedade Espanhola de Ornitologia.