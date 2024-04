Premiados três alunos madeirenses com média de candidatura superior a 18 em cursos de Engenharia

Realizou-se, esta manhã, na Sede da Ordem dos Engenheiros da Região Madeira, a cerimónia de entrega de Prémios de Mérito – Ordem dos Engenheiros, uma parceria entre a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Estes prémios de mérito são atribuídos aos três alunos que frequentam as escolas da Região e obtiveram, no ano lectivo transacto, as melhores notas de candidatura em cursos de Engenharia.

Margarida Nóbrega, que ingressou no curso de Engenharia Física Tecnológica, no Instituto Superior Técnico, com média de 19.25 valores; Rodrigo Boulhosa, que ingressou no curso de Engenharia Aeroespacial, no Instituto Superior Técnico, com 18.93 valores; e Elisabete Moreira, que ingressou no curso de Engenharia Aeroespacial, na Universidade de Aveiro, com 18,88 valores, foram os premiados com 1.000, 750 e 500 euros, respetivamente.

O secretário regional de Educação, presente na cerimónia, começou por felicitar a Ordem por esta inciativa que "valoriza e reconhece o mérito e o desempenho escolar dos nossos alunos", mas também pela aproximação à instituição onde os mesmos terão de inscrever-se, terminada a sua formação académica, para poderem desempenhar a profissão. "Esta proximidade é algo que nós entendemos também relevante", vincou Jorge Carvalho.

O governante parabenizou também os alunos premiados, "por efectivamente serem os melhores entre muitos, que felizmente cada vez mais na Região vão ingressando no ensino superior".

Jorge Carvalho indicou, a propósito, que mais de 90% dos alunos que concluem o ensino secundário da Madeira vão para a universidade.

Desejamos que possam retornar também à Madeira e que o vosso talento e a vossa competência que será aprimorada neste percurso posso depois também ter reflexos na Região

O secretário congratulou-se ainda com a existência de "um sistema que permite responder aos projectos de vida dos nosso docentes e famílias", dirigindo igualmente uma palavra de agradecimento aos docentes.