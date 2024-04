Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram esta quarta-feira um simulacro de incêndio na Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Galeão, no Funchal.

O exercício consistiu num incêndio numa sala de aula, que tinha provocado dois feridos.

No local estiveram oito bombeiros com duas viaturas.

A PSP tomou conta da ocorrência.