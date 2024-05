CDU exige o fim do mega projecto urbanismo da Praia Formosa

Numa caminhada que teve início no Lido e acabou na Praia Formosa, a CDU fez hoje um "roteiro dos males" que assolam a orla costeira da Madeira, nomeadamente o sul da ilha

De acordo com o partido, estes "males" dizem respeito "à usurpação da orla costeira aos ilhéus pelos interesses económicos ligados ao turismo intensivo, à betonização, às descargas para o mar sem tratamento, à subida do nível do mar com galgamentos, à erosão, ao agravamento dos riscos, e à destruição da biodiversidade.

A caminhada contou com a presença de vários candidatos da CDU às eleições legislativas regionais, nomeadamente o cabeça de lista, Edgar Silva e ainda com a dirigente Nacional do Partido Ecologista Os Verdes, Manuela Cunha.

Na ocasião, Manuela Cunha referiu que "basta de privatizar e betonizar a orla costeira", acrescentando que "se o Plano da Orla Costeira da Madeira estivesse em vigor, como manda a lei, este projecto não poderia avançar".

De acordo com Manuela Cunha, "a orla costeira é não só importante do ponto de vista ambiental mas também social".

O futuro da ilha e o bem-estar dos ilhéus depende em muito da sua preservação, nomeadamente, face aos riscos decorrentes da subida do nível do mar causada pelo aquecimento global. Como tal, os interesses económicos de uma minoria de gananciosos não se pode sobrepor sobre o interesse de toda uma população e o das gerações vindouras. Manuela Cunha, dirigente nacional do Partido Ecologista Os Verdes

Segundo Manuela Cunha, os governantes promovem "um modelo de turismo que é insustentável para a ilha, e que só sustenta os bolsos de alguns".

Nesta iniciativa da CDU, Edgar Silva, o cabeça de lista desta candidatura às próximas Eleições Legislativas Regionais, também afirmou que "o estado em que está o litoral na Madeira demonstra o nível do subdesenvolvimento".

"A repetida descarga de esgotos para o mar é um escandaloso sinal do subdesenvolvimento que tarda em ser superado na Madeira", sublinhou.