Casos de indisciplina na escola tocam todas as idades e anos lectivos

A presidente do Conselho Directivo da Escola Básica Bartolomeu Perestrelo reconheceu, hoje, que todos os estabelecimentos de ensino têm casos de indiciplina, embora considere que as situações do género que afectam aquela escola não são muitas.

“Quantos menos melhor”, notou Paula Cardoso, quando questionada pelo DIÁRIO sobre esta realidade na 'Bartolomeu Perestrelo'.

A docente esclareceu que há casos de indisciplina em todos os níveis de ensino e em todas as idades, embora, entre os alunos mais velhos, do 3.º ciclo, possam ser mais evidentes.

Já começam no primeiro ciclo, são menos alunos, claro, nestas situações, sendo muitas vezes problemas associados a síndromes ou a problemas de saúde. portanto, temos de ter ajuda de outras valências. Nós temos na escola quem nos possa ajudar, mas não são suficientes. Paula Cardoso, presidente do Conselho Executivo

A solução deste problema, referiu, passa não só pela intervenção dos professores, mas também da família, que é sempre o primeiro ponto de contacto procurado pelo estabelecimento de ensino.

A presidente do Conselho Executivo diz, ainda assim, que as duas psicólogas de que a escola dispõe procuram acudir a todas as situações, mas diz fazer falta uma interacção com outras entidades, mais especializadas, nomeadamente da área da saúde.

Já no seu discurso, no âmbito da entrega dos prémios de mérito, que hoje levaram à distinção de 62 alunos daquele estabelecimento de ensino, Paula Cardoso não escondeu a satisfação perante o sucesso escolar alcançado por esses alunos, notando que os mesmos deverão ser olhados como exemplo a seguir pelos demais.

De acordo com a presidente do Conselho Executivo, nos próximos anos, a escola está a ponderar incluir nos critérios avaliados a atitude dos alunos, “uma vez que a indisciplina também está presente”, apontou, não limitando a distinção à componente cognitiva e de desempenho, que se reflectem nas notas quantitativas obtidas pelos alunos.

Entre os alunos distinguidos esteve Miguel Aleixo, de 14 anos, que diz ter uma predilecção pela área da matemática. Aos jornalistas, o jovem, que teve um execelente desempenho no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos Atari Go, disse querer seguir engenharia aeroespacial. Mas as suas preferências não se ficam pela matemática, já que diz gostar muito, igualmente, de geografia, de história e de físico-química.

Quem também tem preferência pela matemática é Francisco Marques. Com apenas 14 anos, diz querer tirar um curso superior, embora ainda não saiba qual. Quanto à fórmula para o sucesso, diz ser preciso muito trabalho, embora note que não precisa estudar todos os dias. Estar atento nas aulas é 'meio caminho' para conseguir boas notas.