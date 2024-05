113 infracções laborais detectadas no primeiro trimestre deste ano na Madeira

Nos primeiros três meses deste ano, a Autoridade Regional para as Condições do Trabalho já se deparou com 113 infracções ao Código do Trabalho, quase tantas como todas as que foram reportadas no ano passado. Destas, 69 já foram resolvidas.

Em 2023, no somatório do ano, foram identificadas 127 situações, 126 das quais foram sanadas.

Os números foram apontados por Ana Sousa, no âmbito da cerimónia de homenagem ao trabalhador madeirense, depois de questionada pelos jornalistas a respeito da precariedade laboral que existe na Região.

A secretária regional de Inclusão e Juventude adiantou que, na acção proactiva ou por denúncia da Autoridade Regional para as Condições do Trabalho foram visitadas 54 obras ou empresas, tendo sido abrangidos 442 trabalhadores.