Marco Caldeira visita produção em hidroponia de morangos e alfaces

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, visitou a exploração agrícola de José Luís Freitas, um empresário agrícola que se dedica à agricultura em hidroponia desde 2011.

Localizado no Funchal, o projecto para a implantação da estufa, com uma área aproximada de 1.650 m2, teve em consideração o aproveitamento das novas tecnologias disponíveis, beneficiando de apoios provenientes do orçamento regional e de fundos comunitários, dedicando-se sobretudo à produção de morangos e alfaces, entre outras culturas com menor expressão, e empregando, neste momento, duas pessoas a tempo inteiro.

A hidroponia é a técnica na qual as plantas são cultivadas sem solo, alimentando-se através das raízes com uma solução nutritiva específica, composta por água e todos os nutrientes necessários para as diferentes fases do desenvolvimento. No caso, são utilizados os travesseiros com substrato de coco, um material inerte para o suporte radicular e posterior desenvolvimento da planta.

No local, funciona ainda uma pequena unidade para o processamento de couve-repolho, produzindo cerca de 30 toneladas/ano de couve picada, escoadas, na sua maioria, para as grandes superfícies.