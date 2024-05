Ucrânia cria porta-voz gerada por IA para comentar assuntos consulares

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano anunciou hoje que uma porta-voz gerada por inteligência artificial (IA) será agora responsável por comentar assuntos consulares, lendo textos que, no entanto, terão de ser escritos por humanos.

"Pela primeira vez na história, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano criou uma personalidade digital utilizando tecnologias de inteligência artificial para comentar oficialmente informações consulares para os meios de comunicação social", informou o organismo.

O avatar chama-se Victoria Shi, um nome próprio que evoca a "vitória" do seu país na guerra contra a invasão russa e um apelido que significa simplesmente "IA" em ucraniano.

"Sou uma pessoa digital. Isto significa que o texto que estão a ouvir não foi lido por uma pessoa real. Foi criado por inteligência artificial", disse a nova porta-voz, que tem as feições de uma jovem mestiça, no seu primeiro vídeo no YouTube.

No entanto, o gabinete de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse à agência francesa AFP que os comunicados serão "escritos e verificados por pessoas reais".

"A inteligência artificial só nos ajuda a gerar a parte visual", explicou.

As futuras declarações serão publicadas 'online' e colocadas à disposição dos jornalistas, tendo o Ministério da Justiça salientado que a IA não substituirá o seu porta-voz oficial, que é real, ocupando-se apenas dos assuntos consulares.

A IA é uma tecnologia em rápido crescimento que se tornou indispensável nos últimos anos. Contudo, o seu desenvolvimento a grande velocidade levanta também questões éticas em muitos domínios.

O jornalismo não é exceção, sendo a utilização de conteúdos gerados por IA objeto de debate nas redações.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano assegurou ter adotado medidas para evitar a propagação de falsas declarações da sua porta-voz, incluindo um código QR destinado a provar a autenticidade dos vídeos.

Segundo o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kouleba, a escolha de uma porta-voz gerada por inteligência artificial tem também como objetivo "poupar tempo e recursos ao ministério": "Os verdadeiros diplomatas poderão ser mais eficientes e concentrar-se noutras tarefas", afirmou.

Victoria Shi herdou a sua aparência da cantora e influenciadora ucraniana Rosalie Nombre, uma antiga concorrente da edição ucraniana do 'reality show' "The Bachelor", que nasceu em Donetsk, uma grande cidade no leste da Ucrânia ocupada pela Rússia.