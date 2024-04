Nova moeda do Zimbabué gera caos em lojas e bancos

A nova moeda do Zimbabué, o ZiG, gerou hoje um ambiente caótico, com a maioria das lojas a aceitarem apenas dólares norte-americanos, enqaunto se formavam longas filas nos bancos para obter as novas notas.

O Zimbabwe Gold (ZiG) entrou oficialmente em circulação na segunda-feira, depois de o Banco Central ter anunciado na sexta-feira que a nova moeda iria substituir o dólar zimbabueano, cujo valor caiu a pique no último ano, provocando uma inflação galopante no país.

Com apenas um fim de semana para se preparar, a maioria dos bancos do país suspendeu todos os sistemas para organizar a transição para o ZiG. Hoje, centenas de pessoas ficaram horas à espera em filas à porta dos bancos na esperança de levantar dinheiro ou de se desfazerem dos fundos, noticiou a agência de notícias France-Presse (AFP), no local.

"Passei toda a manhã à espera que o banco voltasse a funcionar", disse um cliente à AFP. "Mas não há nada a fazer, está bloqueado. E não se sabe quando é que os sistemas vão voltar a funcionar".

Num subúrbio de Harare, as crianças brincavam na rua com maços de dólares zimbabueanos que, de um dia para o outro, perderam todo o valor.

Na zona comercial central da capital, as notas foram abandonadas nos passeios, sem que ninguém se desse ao trabalho de as recolher.

No sábado, o Banco Central afirmou que as novas notas ainda estavam a ser impressas e que só estariam disponíveis a partir de 30 de abril.

Nos transportes públicos do país, que faz fronteira com Moçambique, os passageiros que desejavam pagar em dólares zimbabueanos foram bloqueados pela introdução de uma tarifa fixa de um dólar, o dobro do preço habitual.

"Estamos a ser enganados", disse indignado George Goliati, um passageiro regular de um subúrbio de Harare.

Algumas lojas e vendedores ambulantes, que ficaram sem moedas, estavam a dar troco com o equivalente ao montante em bolachas ou rebuçados.

A moeda local perdeu quase 100% do seu valor em relação ao dólar norte-americano no último ano. O Governo está a contar com o lançamento da ZiG para combater a hiperinflação e estabilizar a economia do país.

Há 20 anos que o Zimbabué vive uma crise económica profunda, marcada pela escassez de dinheiro e de alimentos. Os cerca de 16 milhões de habitantes sofrem de pobreza generalizada e de uma taxa de desemprego elevada.