Loja do Munícipe do Funchal efectuou 89.500 atendimentos em 2023

Em 2023, a Loja do Munícipe realizou 89.500 atendimentos, significando mais cerca de 4 mil atendimento face ao ano anterior.

De entre os vários atendimentos efectuados, destacam-se: os serviços da área social, nomeadamente renovações e candidaturas aos apoios sociais, seguidos do Departamento de Águas e vários requerimentos e exposições dirigidos aos vários serviços da autarquia.

Os dados foram revelados pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, no âmbito de uma visita, efectuada, hoje, às instalações para assinalar os sete anos de funcionamento da Loja do Munícipe, completados no passado dia 28 de Março.

Bruno Pereira realçou que “a Loja do Munícipe tem vindo a assumir cada vez mais um importante papel no dia-a-dia dos cidadãos, procurando dar uma resposta cada vez mais rápida, transparente e eficaz”. Por outro lado, revelou que este aumento tem sido paralelo com os atendimentos nas plataformas digitais, através do CIGMA- Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo.

Bruno Pereira reiterou também "a aposta cada vez maior no digital, mas também ao nível dos serviços presenciais através da descentralização administrativa dos serviços prestados".

Neste particular, anunciou que a autarquia, até final do mandato, pretende replicar os serviços da Loja do Munícipe nas juntas de freguesia do Funchal, nomeadamente nas mais distantes do centro, como: São Gonçalo, Santa Maria Maior, Monte, São Roque, Santo António e São Martinho.

A ideia, segundo explicou, é desenvolver um projecto piloto e depois fazer chegar às seis freguesias.

Por fim, Bruno Pereira destacou o investimento que tem sido feito na formação dos recursos humanos "com vista a um melhor o atendimento, garantindo também a renovação sucessiva da certificação de Qualidade na ISO 9001 da Loja do Munícipe".