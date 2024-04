Agricultor madeirense cria nova espécie de papaia com a ajuda do Microlab

Um agricultor madeirense conseguiu produzir uma papaia que rapidamente se adaptou à Região. O feito foi conseguido com a ajuda do Microlab Madeira, que ajudou este produtor a criar a nova espécie do fruto.

"Hoje, João Aníbal Garanito evidencia-se na agricultura regional, não só pela capacidade de adaptação às exigências actuais do mercado, como também pela elevada qualidade do que produz", destaca a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente em comunicado de imprensa.

A produção, localizada no concelho da Ponta de Sol, recebeu a visita do director regional de Agricultura. Marco Caldeira aproveitou a ocasião para enaltecer o contributo do Microlab, laboratório sob a sua tutela, cuja missão principal é "incentivar a agricultura da Madeira e do Porto Santo, mediante a propagação in vitro de espécies vegetais isentas de pragas e/ou doenças e que sejam de manifesto interesse Regional".

Para Marco Caldeira, este é "um exemplo claro de um produtor que conseguiu se adaptar às exigências do mercado e sempre com grande qualidade".

“Hoje os consumidores estão cada vez mais atentos e a opção consciente pela compra de produtos agrícolas produzidos localmente faz parte, cada vez mais, das tendências de consumo actuais, contribuindo para a dinamização da economia regional”, frisou o responsável.