Conselho Médico regional distingue clínicos com 25 e 50 anos de serviço

O Conselho Médico da Região, da Ordem dos Médicos, vai distinguir, no dia 13 de Abril, os médicos que completam 25 e 50 anos de inscrição nesta ordem profissional, procedendo, para o efeito, à entrega de medalhas comemorativas.

A ocasião contará com a presença do bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, bem como do presidente da Secção Regional do Sul, Paulo Simões.

No dia anterior, 12 de Abril, pelas 18 horas, terá lugar uma recepção aos novos médicos internos que estão em formação na Região.