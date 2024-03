Alegada corrupção "não afectou" campanha da coligação 'Madeira Primeiro'

No último esforço de uma campanha que "não foi fácil" após percorrer os 11 concelhos da Região, o cabeça-de-lista da coligação 'Madeira Primeiro' deixou, esta sexta-feira, a garantia de que o escândalo de alegada corrupção a altas figuras do seu partido "não afectou" a candidatura de PSD e CDS na corrida à Assembleia da República.

"Não afectou. Foi uma campanha feita num contexto diferente, mas fomos sempre bem recebidos. A cada dia que passava éramos ainda melhor recebidos e é isso que sentimos na rua. Uma grande mobilização, um grande entusiasmo", assegurou o ex-autarca de Câmara de Lobos.

Miguel Albuquerque juntou-se à arruada da coligação 'Madeira Primeiro'.

Acredito que as pessoas sabem distinguir o que está em causa neste momento. São eleições para a Assembleia da República e acredito que vamos manter os três deputados. Pedro Coelho

Numa arruada que percorreu várias artérias da baixa do Funchal, contando para o efeito com a companhia de banda filarmónica, Pedro Coelho aproveitou a ocasião para lembrar que "o futuro da Madeira está na mão dos madeirenses".

"Como? Através do seu voto. É importante no dia 10 de Março que as pessoas votem em deputados que os defendam, que nunca os abandonem e esta candidatura garante isso mesmo. Madeira sempre em primeiro lugar", atirou o social-democrata.

Tivemos uma campanha que não foi fácil. Fomos aos 11 concelhos explicar às pessoas quais eram os nossos compromissos e o nosso compromisso é, sobretudo, defender a nossa terra, querer mais e melhor Madeira, mais mobilidade, mais autonomia - um sistema fiscal próprio, por exemplo - e queremos mais investimento do Estado aqui na nossa terra (...) Só esta candidatura é que garante que nunca abandonará este povo - os 11 concelhos - e é esse o legado que nós temos ao longo da nossa história (...) o PSD teve vários parlamentares na Assembleia da República e sempre colocaram a Madeira em primeiro lugar. Muitas vezes até condicionando o seu voto no Orçamento do Estado se as propostas da Madeira não fossem atendidas. Pedro Coelho

Será por isso "importante", na óptica de Pedro Coelho, além do eleitorado já totalmente esclarecido, "que os jovens também participem com o seu voto", para que se possa "baixar os níveis de abstenção".

Quanto a estudos de opinião, o social-democrata continua à defesa. "Nada está ganho. Nada está perdido. Sondagens são isso mesmo. Apenas sondagens. O importante é, no final do próximo domingo, termos uma vitória. E acreditamos nisso, porque as pessoas da Madeira são inteligentes, sabem o trabalho que temos feito ao longo destes mais de 40 anos e têm a certeza que nós, uma vez eleitos, nunca vamos abandonar as pessoas desta terra. É esse o nosso compromisso (...) As sondagens são animadoras, mas são apenas sondagens. É importante que as pessoas votem e votem nesta coligação", concretizou.