“Sondagens são animadoras” mas “mais importante é ganhar o 10 de Março”

A vitória folgada que a sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M dá à coligação 'Madeira Primeiro' nas Legislativas Nacionais do próximo domingo são animadoras para os potenciais vencedores, que ainda assim não ‘embandeiram em arco’, sabendo que o resultado que mais interessa é aquele a ditar pelos eleitores no próximo domingo.

“As sondagens são animadoras”, assume Pedro Coelho, cabeça de lista da coligação PSD/CDS, embora a grande expectativa esteja centrada no resultado do próximo domingo, que é “o resultado que interessa efectivamente”, e para o qual reafirma que “um voto nesta coligação, mais do que um voto no PSD e no CDS é um voto na Madeira”.

Esta manhã em declarações à TSF-M, o ex-autarca de Câmara de Lobos sublinhou que “o contacto com as pessoas desde o dia 6 de Fevereiro tem sido muito positivo”, face à aceitação das proposta que se comprometem defender na República, “sobretudo aquelas que têm a ver com a melhoria da qualidade de vida dos madeirenses no quadro da República Portuguesa”, destacou, como seja a mobilidade, a possibilidade da Região ter um regime fiscal próprio e outros anseios elencado ao longo da campanha, que considera ser “esclarecedora e feita pela positiva, sem falar dos nossos adversários”. Lembra que o foco da candidatura que lidera é “esclarecer as pessoas” nesta que classifica de “missão enorme que é lutar pela Madeira”, através de propostas que vão de encontro a aquilo que as mesmas anseiam.

Sobre a sondagem relacionada com a recandidatura de Albuquerque e a hipótese de eleições Regionais antecipadas, Pedro Coelho absteve-se de comentar por entender que nesta fase e sendo candidato nestas Legislativas Nacionais, deve manter-se “equidistante” de outras disputas.

Opinião, só depois das Legislativas deste domingo” por entender que “o mais importante agora é ganhar o 10 de Março”, concretizou.