"Só com o PS será possível continuar a aumentar rendimentos"

O PS voltou a insistir, hoje, que apenas com um governo socialista será possível um aumento dos rendimentos dos portugueses. A candidatura à Assembleia da República esteve no Caniçal, onde Paulo Cafôfo vincou a luta do PS pela valorização dos rendimentos de quem trabalha e daqueles que, depois de uma vida inteira de trabalho, merecem ter as melhores condições para uma vida digna.

Na ocasião, o cabeça-de-lista fez questão de evidenciar as políticas dos Governos do PS que, nos últimos oito anos, "têm permitido um crescimento progressivo dos rendimentos". Nesse sentido, apontou como exemplos o salário mínimo, que passou de 505 euros para 820 euros, bem como o salário médio, que aumentou quase 30%. Neste campo, reafirmou o compromisso do PS de aumentar o salário mínimo para os 1.000 euros até ao final da legislatura, bem como fazer com que o salário médio atinja os 1.750 euros.

É este o caminho que temos de continuar a trilhar, o caminho do aumento dos rendimentos nos diferentes sectores de actividade económica Paulo Cafôfo

O socialista quis ainda recordar o aumento nas pensões, "fundamentais para dar condições de vida mais dignas aos idosos". Além disso, garantiu que só com o PS será possível dar continuidade a este ritmo de crescimento, lembrando que o Governo do PSD "foi responsável pelos cortes dos salários e pensões e pelo empobrecimento dos portugueses".

Por se encontrar no Caniçal, quis deixar uma especial palavra aos pescadores, que desempenham uma actividade "preponderante na Região e que merecem toda a atenção por parte do PS, partido que, na Assembleia regional, tem defendido o reforço dos apoios e dos rendimentos de quem se dedica a esta profissão".

Por outro lado, nesta data em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, Paulo Cafôfo mostrou também a sua preocupação em relação ao desfasamento salarial entre homens e mulheres e considerou que a igualdade salarial tem de ser uma luta de todos. “Não pode haver discriminação e esta é uma luta que o PS vai continuar a travar”, assegurou.