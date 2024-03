‘Madeira Primeiro’ quer mais e melhor para os 11 concelhos da Região

“Quando nós queremos mais para a nossa Terra, isso não é crime nenhum e é esse o nosso propósito, mais e melhor para a Madeira, mais e melhor para os nossos 11 concelhos”, reiterou, hoje, o cabeça-de-lista da coligação ‘Madeira Primeiro’, Pedro Coelho, deixando, junto aos Carreiros do Monte, aquele que considerou “um exemplo da resiliência do Povo Madeirense, trabalhador e lutador”, uma mensagem de esperança num futuro melhor, futuro esse que precisa de contar com a confiança e o voto dos Madeirenses e Porto-Santenses a 10 de Março.

Na nota à imprensa, a coligação apela ao voto, de modo que, na Assembleia da República, seja possível lutar e resolver os inúmeros dossiês que o Governo da República não resolveu nestes últimos oito anos, designadamente no que toca à mobilidade, à Autonomia e ao reforço dos poderes fiscais da Região.

“O que nos move é a Madeira e é também para varrer o socialismo na República que apoiamos a AD no continente, já que aqui, na Região, o voto útil é na coligação ‘Madeira Primeiro’ até nisso somos diferentes”, disse, na oportunidade, Pedro Coelho, garantindo que o Partido está mobilizado e consciente da importância destas Eleições Nacionais para o futuro, assim como como a população com quem a candidatura tem estado ao longo do último mês, ininterruptamente, no terreno, num contacto a reforçar até ao final do dia de amanhã.

“Os Madeirenses querem mais e nós também queremos, queremos mais mobilidade, mais autonomia e um regime fiscal próprio, queremos pagar apenas 86 euros nas viagens aéreas – e 65 euros para os estudantes, queremos a majoração em sede de IRS nas despesas de alojamento para os pais que têm filhos a estudar no continente e queremos um contingente específico de acesso às residências universitárias no continente, entre muitos outros objetivos”. Pedro Coelho

Lembrando que, nesta candidatura, conta com uma “equipa jovem, com experiência política e que também representa a sociedade civil”, Pedro Coelho, a rematar, deixou claro que, depois de ter estado dez anos à frente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, “onde, graças a toda população, foi possível fazer muitas coisas boas”, agora é tempo de, juntamente com a sua equipa, fazer, na Assembleia da República, “mais e melhor pelos 11 concelhos da Região”.