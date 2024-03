Mais de 200 internados por ano devido às drogas sintéticas

A situação dos doentes dependentes de substâncias psicoactivas acolhidos na Casa de Saúde São João de Deus está estabilizada desde 2021, depois do 'boom' ocorrido nos dois anos anteriores potenciado pela pandemia da Covid-19. Eduardo Lemos, director da Casa de Saúde revela que por ano chegam a instituição entre 200 a 210 doentes dependentes das novas drogas. Teme que a nova Lei da droga possa motivar novo descontrolo da situação.

A Casa de Saúde São João de Deus acolhe, presentemente, 328 utentes em regime de internamento. A maioria, cerca de 200 utentes, por razões de natureza psicogeriátrica, paliativos, doença mental crónica e doentes inimputáveis perigosos.

Seguem-se os doentes com patologia mental aguda, num total de 45, que sofrem de esquizofrenias, depressão e distúrbios de personalidade. Há ainda 31 utentes integrados no programa do tratamento álcool, 24 nos Cuidados Continuados gerais e integrados, e 15 vítimas da droga, dependentes das novas substâncias psicoactivas.