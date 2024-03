Oferta de carrinha é prenda no centenário da Casa de Saúde São João de Deus

O programa comemorativo do centenário da Casa de Saúde São João de Deus arrancou ao final da manhã (11 horas) com a Missa de Solenidade S. João de Deus, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Ao início da tarde, já com a presença do presidente demissionário do Governo Regional, Miguel Albuquerque - é esperado ao meio-dia- proceder-se-á à bênção de viatura de nove lugares, adaptada a pessoas deficientes e com mobilidade reduzida, ofertada em 75% pelo empresário António Nóbrega e outros benfeitores, em parceria com a Fundação S. João de Deus, que tem sede em Lisboa.

Hoje, 8 de Março, celebra-se o dia do fundador da Ordem S. João de Deus, razão para a Casa de Saúde S. João de Deus, no Funchal, assinalar, este ano, os 100 anos da sua inauguração oficial, dando também continuidade às comemorações do centenário (chegaram à Madeira, de forma definitiva, em Fevereiro de 1922), que tiveram início em 2022.