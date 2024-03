Paulo Neves garante que "a defesa da Madeira estará sempre em primeiro"

Foi numa iniciativa de campanha, esta tarde, junto à Sé do Funchal, que Paulo Neves, na companhia de Miguel Albuquerque e dos demais canditados do PSD e do CDS à Assembleia da República, fez questão de salientar, para a coligação 'Madeira Primeiro', os interesses da Madeira serão prioritários, "independentemente do próximo Governo da República que sair das Eleições do dia 10 de Março"

"O PS, sempre que está no Governo, abandona a Madeira e não respeita os madeirenses", afirmou, lembrando que são muitos os exemplos desse abandono. No seu entender, este é o momento para o 'julgamento' da população, apelando ao voto na coligação 'Madeira Primeiro'.

“Se eles [membros socialistas do Governo da República] tivessem interesse na Madeira, se respeitassem os madeirenses e se respeitassem a Constituição da República, posso garantir que haveria dinheiro para apoiar o ferry que eles prometem mas não cumprem e haveria dinheiro para pagar o helicóptero que, como se sabe, é a Madeira que paga, quando existem dezenas de helicópteros pagos pela República no continente”, reforçou Paulo Neves, apontando que para o PS a mobilidade limita-se ao território continental. O candidato referiu, mesmo, que "nestes últimos oito anos, bandalheira e caos, antes com José Sócrates o País falido e a chegada da Troika e, com António Guterres, acabamos no pântano".

Reiterou, por isso, o apelo ao voto na coligação 'Madeira Primeiro', bem como na AD, para a escolha de um novo Primeiro-ministro que mude Portugal.