JPP celebra Dia da Mulher com ligação à liberdade

O Juntos Pelo Povo assinala, hoje, o Dia Internacional da Mulher, neste último dia de campanha para as eleições legislativas, com uma acção de contacto com a população e de distribuição de cravos às mulheres. A escolha da flor não foi por acaso, uma vez que o partido procura evocar a liberdade nesta data.

Filipe Sousa destacou que esta é uma homenagem a todas as mulheres e ao papel imprescindível que estas têm desempenhado na sociedade. "A homenagem pretende elogiar as lutas femininas e todas as conquistas que se fizeram e que tiveram as mulheres como protagonistas", refere em nota à imprensa.

O cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira lamenta a discriminação que ainda persiste no acesso aos lugares de poder, nos salários e todas as discriminações e violências de género. “Este é um dia para celebrar a mulher, mas sobretudo para reconhecer o papel fundamental que desempenham na família e na sociedade, e para combater todas as formas de discriminação e violência que, infelizmente, ainda persistem”, destacou.

São as mulheres que tantas vezes nos ensinam o melhor de todas estas valências. Por isso, lamento que a sociedade ainda não reconheça, em muitos casos, que sem as mulheres seríamos mais pobres em termos civilizacionais e que essa nossa emancipação pela mão das mulheres deve finalmente ter a correspondência numa igualdade de direitos, de remuneração, de dignidade. Filipe Sousa, cabeça-de-lista do JPP

É por estes motivos que o candidato considera que este dia que hoje se comemora continua a ser uma data justificada porque há razões de sobra para celebrar todas as mulheres e porque, infelizmente, há ainda razões para lutar por um mundo onde as mulheres sejam valorizadas, respeitadas e reconhecidas. “Sou um acérrimo defensor da igualdade, da dignidade e da valorização de todas as mulheres, às quais envio, hoje e sempre, o meu abraço e o meu profundo e sincero agradecimento”, concluiu.