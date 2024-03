Sporting da Madeira acelera com Nuno Figueira

"O piloto madeirense Nuno Figueira vai iniciar a sua temporada competitiva já no próximo fim-de-semana, com a participação no Rali de Machico, prova que marca a abertura da temporada de ralis nas estradas da Madeira" e "irá ostentar as cores do Sporting da Madeira" aos comandos de "um Renault Clio R3T para a primeira prova de 2024", anuncia esta Instituição de Utilidade Pública.

"Ao seu lado terá a co-piloto Sandra Pita, numa passada de continuidade do trabalho desenvolvido pela equipa na época anterior. O arranque acontecerá na prova organizada pelo CS Marítimo, com o objetivo de aquilatar todas as nuances da relação piloto/máquina em ambiente de competição, nesta época que agora se inicia", conta o departamento de comunicação do SCM.

O piloto do Renault Clio afiança: "Queremos, acima de tudo, aproveitar ao máximo os quilómetros para melhorar o nosso Renault Clio e encontrar o melhor setup possível para os ralis que aí vêm e que compõem o Regional de Ralis. Queremos andar a um bom ritmo e rodar entre os mais rápidos, e aquilatar das nossas possibilidades para lutar pela vitória na nossa classe."

Recorde-se que "o rali vai para a estrada esta sexta-feira, dia 8, com a realização das verificações técnicas e documentais. As especiais realizam-se durante o dia de sábado, com a entrega de prémios, desta prova que conta com 32 equipas inscritas, a ter lugar no final do dia de sábado – 9 de Março – pelas 18h30, na praça do Fórum Machico", lembra.