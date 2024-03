Vencimento das bordadeiras "continua a ser pouco"

No âmbito do Dia da Mulher, que assinala hoje, o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), em parceria com o Hotel Barceló Funchal OldTown e a Associação Adoro.Ser.Mulher, promoveram e impulsionam o empreendedorismo no feminino, homenageando as 400 bordadeiras que estão no activo na Região.

Por ocasião, e como consequência do aumento de 6% no vencimento das bordadeiras, determinado no último mês pelo Governo Regional, Fátima Cabral admite que agora recebe melhor.

"Ao nível do pagamento de toalhas grandes estamos a ganhar melhor agora ", disse, mas sem deixar de referir que os "apoios faltam sempre" nesta arte que já faz praticamente desde sempre.

Por sua vez, Eugénia Noronha queixou-se de que o valor continua a ser pouco. "Dá muito trabalho e não é muito bem pago. Não dá para viver só do bordado, apesar de actualmente existirem outras vantagens. Mas o bordado continua sempre a ser mal pago e o trabalho nunca é reconhecido", afirmou, referindo que o valor pago às bordadeiras devia "ser mais alto", uma vez que o Bordado Madeira é vendido por preços elevados depois de pronto.

Se quiser fazer a minha vida, o meu dia a dia, e bordar na parte da tarde, levo cerca de três a quatro dias para fazer três barras de toalhas. Sabe quanto é três barras de toalhas? É 10, 11 ou 12 euros Eugénia Noronha, bordadeira

Já Marisa Santos, vogal do conselho directivo do IVBAM, explicou aos jornalistas esta actualização remuneratória, dando conta que não estão previstos, para já, novos aumentos.

"A partir de agora todos os produtores que contactem as bordadeiras e que lhes peçam os serviços terão que pagar o mínimo de 2,24 euros por 100 pontos, o que significa um aumento substancial este ano", esclareceu, referindo, no entanto, que "nunca será um valor suficiente".

Não obstante, Marisa Santos sublinha que o Governo Regional também tem mostrado preocupação em cultivar a arte do Bordado Madeira junto dos mais novos.

"Nós tentamos fazer sempre acções de formação, recorrendo às bordadeiras que já existem e têm formação, em casas do povo e outras instituições, porque vão valorizar, dar a conhecer o bordado Madeira e captar jovens para este trabalho", sublinhou.

A exposição sobre o ‘Bordado Madeira’ está patente no Hotel Barceló Funchal OldTown e apresenta a ligação intrínseca que existe entre esta arte e a flor, “uma vez que a flor é a principal fonte inspiradora do Bordado Madeira”.

Esta exposição é composta por um conjunto de trípticos, onde se destaca o Bordado Madeira aplicado à roupa de mesa e de praia, sendo da autoria do IVBAM.

No mesmo espaço, também decorre, até às 23 horas, um mercado com marcas regionais que têm impulsionado e utilizado o Bordado Madeira nas suas criações, tais como As Marias, Bordadeira, Bailha e Misa.Handmade e outras marcas que têm reinventado o vime e a tapeçaria como a Bica Larica, Wicker_it e Maui&Sucri.