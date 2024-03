Licença sem vencimento atribuída a Carlos André Gomes

A Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) concedeu hoje a licença sem vencimento ao presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, para um período de quatro anos. Carlos André Gomes, que antes de ser eleito presidente do Marítimo, a 11 de Novembro de 2023, era director financeiro da ARDITI, fica, assim, em exclusivo a trabalhar no Marítimo nos quatro anos do seu mandato.